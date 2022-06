On colore le mobilier !

Autres que les plaids, les compositions murales de Florence Russo apportent une vraie touche de gaieté dans le salon ou la chambre à coucher. Entre abstractions, formes et couleurs, ces oeuvres offrent un moment de poésie et d'harmonie. Dynamique et actuelle, l'esthétisme est inspiré par le très avant-gardiste design scandinave. En l'incorporant aux textiles traditionnels, la créatrice nous offre des œuvres qui mêlent originalité et tradition. Créé à partir de matières animales, végétales ou même à partir de matières recyclables, ces compositions murales vous emportent vers d'autres univers et embelliront votre quotidien.