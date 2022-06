Envie d'une entrée ultra chic? 10 inspirations inédites!

Si votre style de décoration se rapproche du style industriel et si vous aimez ajouter un côté surprenant et ludique à votre intérieur, laissez-vous inspirer par cette entrée. Osez le jaune ! Cette couleur rarement utilisée en intérieur a pourtant un effet surprenant, elle donne de la fraîcheur et de la vitalité à votre intérieur en un clin d'oeil. Le mur a double fonction sert aussi de tableau à la craie, idéal pour vos to-do listes et autres mémos !