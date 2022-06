Des Idées Simples pour combler les coins vides!

Si vous préférez travailler avec des détails simples, vous devriez certainement vous orienté en fonction de la proposition dans l'image. Chaque pièce de mobilier a été choisi en faisant attention aux détails. Par exemple, il est difficile d'installer quelque chose dans le coin, à cause de la colonne. En lieu et place, les designers d'intérieur ont opté tout simplement pour un coin salon confortable qui est non seulement pratique, mais aussi agréable à regarder.