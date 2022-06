Concours TERRA CONTINENS : un voyage enivrant

La collection Esprit Kanak se déclinent en deux parties comme toutes les collections TERRA Continens, une pour le soin du corps et l'autre pour la maison. La collection Esprit Kanak offre des produits enrichis en extrait de fleurs d'hibiscus dont les vertus ne sont plus à souligner. Cette gamme de produits tire bien évidemment son nom du peuple Kanak de Nouvelle-Calédonie qui vit en totale harmonie avec la nature. Un nom donc plus qu'approprié pour ces produits aux parfums naturels et exotiques. Magnifiquement habillés de flacons recyclables au design épuré et élégant, l'exotisme des produits de soins et pour la maison de la collection Kanak en ravira plus d'un.