Le Plus Stupéfiant des Voyages dans le Temps!

Nous vous présentons aujourd'hui un projet de rénovation des plus intéressants : le résultat avant et après rénovation d'une vieille maison de maître italienne construite en 1560 orchestré par Welldom SRL. La Ca 'Spineda se situe à Montebelluna, dans le nord-est de l'Italie. Après avoir été la propriété de plusieurs seigneurs italiens, c'est Giovanni Fabris, le fondateur de Welldom, qui en 2007 s'est porté acquéreur de cette bâtisse afin de lui donner une nouvelle vie, créant un espace qui ne servant pas seulement au logement, mais aussi à un usage commercial. Ainis, la propriété accueille également les bureaux du studio Welldom. Ce projet de rénovation durable a remporté en 2014 le prix européen Rebuild Residential Section. Le bâtiment a été conçu pour maximiser la qualité en termes de coût, consommation d'énergie, matériaux et confort. Un projet de restauration basée sur la valeur et la beauté de l'histoire, mais avec un œil tourné vers l'avenir et respect de l'équilibre entre l'homme et la nature.