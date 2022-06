Un Trésor caché au cœur de la forêt!

Après une inspection plus minutieuse, nous découvrons le verre sur la façade du garage. La transparence en filigrane oppose le béton et l'acier, pour un aspect de raffinement et de sophistication. Incidemment, le garage est construit dans un style unique, moderne et d'inspiration industrielle afin d’accueillir des voitures anciennes et classiques d'antan. La fonctionnalité, la robustesse et l'élégance sont tout à fait présents dans ce garage. Et vraiment, il serait dommage de cacher ces voitures superbes derrière une porte fermée!