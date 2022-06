Une maison moderne avec une déco extra

L'aménagement intérieur est à l'image des lignes claires et épurées de la façade. On y retrouve la palette des gris et des tons neutres et modernes ainsi que des lignes sobres et quelques éléments en bois. Le rez-de-chaussée est constitué d'un espace ouvert dans lequel le salon, la cuisine et la salle à manger forment un unique et grand espace de vie. Grâce à cette ouverture et aux grandes fenêtres, cet espace est à la fois spacieux et lumineux.