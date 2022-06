10 erreurs de déco à éviter dans la chambre à coucher

Si vous utilisez uniquement des draps blancs, il y a de fortes chances que votre chambre ressemble à une chambre d'hôpital ou d'hôtel. Les draps et le linge de lit peuvent être un bon moyen de personnaliser cette pièce et de lui apporter une note originale. Pour créer un endroit serein et apaisant, vous pouvez privilégier les couleurs claires et douces. Si vous voulez une décoration un peu plus pétillante, osez les couleurs et les motifs… l'important est que le linge vous plaise et soit à votre image.