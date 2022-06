Extraordinaire Lifting pour une Maison Mal en Point

Ce qui est encore plus étonnant à propos de ce projet est le fait que le bâtiment a été accordé à la plus haute marque de certification d'énergie. Tout au long de l'immeuble, il existe de nombreux facteurs de conception environnementale qui ont contribué à atteindre ce résultat fantastique. Globalement, il a été un énorme succès qui a permis à Lisbonne de conserver et d'améliorer l'un de ses bâtiments les plus significatifs, avec en prime la convivialité de l'environnement qui servira les nouveaux propriétaires dans l'avenir.

