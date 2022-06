Un appartement cachant un incroyable Secret!

La suite parentale réserve un confort optimal. Le lit est large et le choix des draps et de la couette foncée vient garantir un mariage de très bon goût avec les murs pâles. Le mur au long duquel est posé le lit accueille aussi une tête de lit noire sur mesure qui apporte beaucoup de charme et de chic à la pièce. Ce même mur bénéficie d'un papier peint différent qui vient contraster avec les autres murs. Ce papier peint aux motifs anciens est parfait pour instaurer confort et chaleur à la pièce. Un très bon choix pour un appartement parisien qui mêle tradition et modernité dans cette chambre parentale. On peu aussi remarquer le jeu des miroirs qui vient agrandir la pièce et lui donner un petit côté mystique. On adore !