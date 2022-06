Une maison en bois qui a de la classe

Dans un quartier de Göppingen en Allemagne, les experts de la Kneer GmbH ont réalisé un projet impressionnant que nous voulons partager avec vous. Les propriétaires ont une maison en bois, en troncs d'arbre pour être plus exact.Cela lui donne un charme naturel qui a conquis vite nos cœurs.

A l'intérieur , nous étions aussi plus que ravis et nous trouvions que le mobilier moderne et les détails ont été choisis habilement pour compléter parfaitement le charme rural de la maison. Venez avec nous découvrir cette maison de famille!