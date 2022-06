6 idées d'aménagement pour des pièces sous les toits

Les cages d'escalier mettent parfois les mêmes espaces à dispositions que les mansardes. Aussi ici nous avons à lutter avec les plafonds inclinés. Selon la position dans la maison, un tel domaine peut être utilisé aussi pour un petit bureau. Un bureau, une chaise et une lampe pour la lumière correcte : pas besoin de plus pour des coins de bureau. Et avec les meubles d’artisan sur-mesure, une surface inutile devient vite un must du design!

Notre tuyau : les escaliers de bois peuvent craquer si des habitants de la

maison se rendent à l’étage. Si c'est gênant, vous pourrez mettre, par exemple, une garniture de tapis solide sur les marches.