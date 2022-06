Vent de Fraîcheur sur l'île Saint-Louis!

Les architectes d’intérieur ont ici misé sur la simplicité et la fonctionnalité pour rénover et remplacer ce coin lavabo : adieu l’ancien et le vétuste, bonjour le confort! Le vieux lavabo, le vieux radiateur et la vieille armoire à pharmacie ont disparu pour notre plus grand bonheur! A place, un plan vasque simple et sobre surmonté d’un meuble miroir pour le rangement.