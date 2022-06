10 idées de Bureau Design

Dans une grande salle avec un sol fait de parquet, et de grandes fenêtres, l'on peut jouir d'un bureau moderne qui sait agencer des mobiliers très tendances. Cette modernité est renforcée par la présence d'un escalier en spirale qui facilite une belle connexion entre le bureau et les salles au dessus. Tout est lumineux par la blancheur de la salle et la clarté des mobiliers utilisés comme une chaise moderne, un bureau moderne, et une lampe de bureau tendance.