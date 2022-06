10 idées d'Agencement pour Maison Conviviale

Dans le cadre de la rénovation Maison – Parc bordelais, l'AGENCE-COULEUR ( architectes intérieur à Bordeaux ) a commencé par les travaux de la cuisine et du salon qui se situent dans la même pièce. Dans le soucis d'obtenir un design moderne avec un ensemble sobre et élégant, qui pourrait favoriser une intégration sans rupture de la cuisine et du salon, la décoration et le choix de la salle à manger s'inspire de la couleur dominante du rez de chaussée ( un bleu pétrole sourd ) avec une table assortie et des chaises brunes qui assurent une belle harmonie qui affiche une modernité très tendance dans les grandes villes.