Un Paradis Bien Caché

Lorsque l’on pénètre dans la chambre on peut admirer le soin qui est apporté aux détails et à toutes les petites finitions qui font l’élégance d’un lieu. Afin de respecter le style méditerranéen, le bois est ici central, mais un bois clair et patiné. Il sert à habiller le mur et fait ainsi office de tête de lit. La table de chevet et sa lampe sont elles d’un style plus moderne et d’un noir laqué très contemporain. Le linge de lit, en lin, a été choisi dans des tonalités bleutées apaisantes. Il s’accompagne de rideaux verts mousse, assez clairs, qui s’accordent à merveille avec l’espace environnant.