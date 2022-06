430 m² fabuleux sur deux étages

Aujourd'hui, nous sommes en visite dans une maison moderne merveilleuse de la ville de Merida. La maison dispose de 430 m ² et cette surface habitable immense se répartit sur deux étages. Elle se trouve dans une rue de 10 maisons qui étaient projetées tous par les mêmes architectes. Chacune des maisons est moderne, fraîche, extraordinaire, pleines de confort et design et lumineuses. De telles maisons qui nous amènent à rêver : nous voulons y vivre!