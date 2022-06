Une maison familiale qui va vous en mettre plein la vue !

La cuisine est ouverte sur la salle à manger, un procédé de plus en plus populaires dans les maisons modernes qui permet une continuité visuelle ainsi qu'une facilitation de la circulation des habitants et des plats ! La hauteur de plafond ainsi que les armoires miroirs incrustées au mur agrandissent davantage un espace aunombre de mètres carrés déjà impressionnants… On adore !