Choisissons ensemble la maison suivant votre signe

La poursuite de la stabilité et la résistance sont deux caractéristiques du capricorne. Ils ont donc besoin d'un logement sûr, confortable et résistant aux intempéries. Un havre de paix donc pour protéger des êtres souvent très manuels et orientés vers des objectifs de maîtrise de soi et de son environnement. Une maison traditionnelle avec une histoire mais qui répond aux exigences de la vie moderne est l'habitat le plus adéquat pour le capricorne.