Une sélection de cuisines splendides à découvrir absolument !

Comment combiner un style rustique avec un style minimaliste ? L'ancien et le moderne s'harmonise mieux que nous le pensons! Cette cuisine se trouve dans une ancienne ferme. Ceci est visible à l'apparence de son plafond qui est composé de longues poutres apparentes. Le design plus classique des fenêtres laisse aussi sous-entendre que la maison est rurale. En guise de modernisation, le design du comptoir très long et très simple rejoint les caractéristiques du minimalisme. Cette cuisine très bien ordonnée tient sa beauté d'un mélange réussi d'un style cosy et d'un style épuré.