6 maisons préfabriquées et spectaculaires

Il n'y a pas une seule façon de faire une maison préfabriquée. Les méthodes sont sans cesse modernisées et réinventées. De plus les maisons modulaires peuvent être agrandies facilement. Ainsi, il est possible de commencer avec une petite maison de 30 m2 et d'ajouter des éléments de construction supplémentaire à intervalles espacés dans le temps. Les matériaux le plus souvent utilisés sont le plâtre. Ainsi les cloisons sont souvent composées de plaques de plâtres qui ont une bonne isolation thermique et acoustique. Celles-ci sont associées à des éléments en bois ou en verre.