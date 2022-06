La première impression compte : 6 portes de maisons fabuleuses!

Voici un exemple de portes simples qui correspondent parfaitement à l'intérieur. Sa plus grande fierté et originalité est le vitrage: un côté longitudinal du cadre de la porte et quatre plus petites sur la porte. Le couloir est ainsi doucement éclairé par un rayonnement naturel et l'intérieur de la maison gagne un effet agréable.

