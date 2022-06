Un loft inattendu aux lignes stylisées

Et voici maintenant la chambre à coucher, une chambre d'adultes aérée et lumineuse. Le lit au minimalisme moderne dispose d'un cadre en bois noir aux lignes symétriques qui le dessine et lui donne un aspect plus intime car coupé du reste de la pièce. On appréciera les lampes de chevet colorées qui donnent une touche d'originalité au milieu de la sobriété élégante de la pièce. les grands pans de murs sont prévus pour le rangement, ainsi tout trouve sa place sans encombrer la chambre, qui garde ainsi son côté moderne.