Une maison de rêve en bord de mer

Cette région a également une grande piscine qui brise les canons du format classique. Avec son aspect cubiste et ses différentes zones à l'intérieur, il s’agit peut-être de l’espace le plus surprenant et comme- le petit pont qui traverse donne la sensation d'être au milieu d’un hôtel sur une plage paradisiaque. L'éclectisme de la maison est très caractéristique, il combine l’ambiance d’un bâtiment colonial avec ses jardins entre la Méditerranée et l'intérieur exotique et moderne.