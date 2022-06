10 designs de maisons modernes pour tous les goûts

La maison parfaite est pour beaucoup de plus en plus composée d'un structure aux lignes définies, à la façade lisse et blanche, avec de grandes fenêtres et un toit plat. Ce sont des caractéristiques typiques du style Bauhaus. Brut et imposant, il se débarrasse du superflus un peu à l'instar du style minimaliste et garantit un intérieur spacieux et confortable.