10 Superbes Tables en Bois Massif!

Au sein de cet espace immensément ouvert et recoupant deux mondes distincts, à savoir la cuisine et la salle à manger, cette table présentant une armature en bois massif apparaît non seulement comme une continuité de la cuisine mais également comme une liaison entre entre la cuisine et la salle à manger.

Affichant des pieds en métal, ainsi qu'une répartition de chaises aussi en métal style moderne, cette table en bois massif partiel s'accorde parfaitement avec le reste de la pièce qui vacille entre modernité et rustique !