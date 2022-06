Tout pour une entrée réussie!

Lorsque le soleil se couche, non seulement tous les chats sont gris, mais aussi votre magnifique façade disparaît dans l'obscurité de la nuit. Donc, si le soir on vient vous rendre visite, on ne peut plus profiter de la beauté de la maison. L'éclairage de la maison non seulement apporte une sécurité supplémentaire, mais met aussi la façade en valeur.

