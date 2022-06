10 Petits Meubles pour Gagner de la Place!

Pour rester dans l'ambiance Dutronc, homify vous présente pour commencer ce magnifique petit meuble qui fait à la fois office de range disque et de meuble à platine.

Bonne nouvelle pour les mélomanes, les vinyles reviennent sont à nouveau dans le vent. Mais qui dit vinyles dit espace de rangement… En effet ces disques sont très fragiles, il faut donc en prendre grand soin si on veut pouvoir les réécouter. A homify on a craqué pour ce simplissime et élégant petit meuble de rangement qui à deux atouts : celui de surélever votre platine (ce qui évite les mauvaises surprises) et celui d'offrir un emplacement idéal pour entreposer vos disques. Il ne nous reste plus qu'un mot pour le décrire : Sensass'!