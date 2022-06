Une maison familiale XXL

La clef de la décoration de cette maison, vous l'aurez compris, réside dans sa sobriété, murs blancs, plancher en bois aux tons chauds et un élément aux couleurs vives qui permet d'offrir un contraste entre l'intérieur dépouillé et le rouge des abats jours (sur les photographies précédentes) et celui de cette charmante petite chaise originale, design et amusante.