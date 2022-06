La transformation fabuleuse de 5 petites cuisines

Le résultat parle à lui seul. Une disposition excellente de la cuisine, en créant une salle à manger dans un petit espace et un bar au milieu, nous voyons comment différentes couleurs et revêtements de sol ont été utilisés pour marquer la différence entre la salle à manger, le plus chaud espace, et la cuisine. Les deux espaces sont intégrés à la perfection et nous inspirent à partager des moments agréables.