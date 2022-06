7 objets dévoreurs d'espace dont vous pouvez vous débarrasser maintenant

Savez-vous ce qui se cache à l'arrière de vos placards dans votre cuisine? Faites une inspection de votre nourriture et jetez quoi que ce soit qui est périmé depuis très longtemps. De plus, débarrassez-vous de quoi que ce soit que vous n'utiliserez jamais et faites en don si c'est toujours bon à utiliser.

Les herbes séchées et les épices sont tristement célèbres pour encombrer des armoires et peuvent facilement perdre leur saveur s'ils sont vieux. Jetez celles qui sont vieilles et gardez seulement une sélection de première nécessité.