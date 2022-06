Une maison familiale raffinée avec une superbe cuisine

Quand on rêve de se faire construire une maison en ville, on doit le plus souvent faire quelques compromis avant d'obtenir la maison adéquate. Il y a plusieurs raisons à cela : d'une part la place manque, d'autre part les coûts sont plus élevés que quand on construit à la campagne et il est parfois difficile de garantir la sphère privée dans un quartier dense, tandis qu'il faut respecter le style des maisons environnantes et du quartier dans lequel on s'installe. C'est l'ensemble de ces défis de taille que les experts d'ORA BLANCA, au Mexique, ont dû relever afin de construire une maison familiale et moderne qui s'intègre dans son environnement tout en satisfaisant les attentes des habitants.