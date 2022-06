10 Idées pour le Berceau de Bébé!

JUDITH WOLFF ARCHITECTE D’INTÉRIEUR à Paris, nous présente cette chambre de 25 m2 spacieuse et lumineuse destinée à l’accueil d’un bébé. En y ajoutant des coloris doux réhaussés de teintes plus vives, un grand miroir, de jolis rideaux qui filtrent la lumière, un mobilier riche en rangements, une bibliothèque ludique, et des touches de douceur… on obtient une chambre cosy et agréable qui va s’adapter au rythme de l’enfant tantôt pour l’éveiller, tantôt pour l’endormir.