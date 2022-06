14 maisons avec une merveilleuse entrée

On y pense pas souvent mais quoi de plus important que l'entrée pour donner à vos invités une première impression de votre chez-vous. Et si peu d'entre nous prennent le temps de customiser leur entrée, peut être est-il l'heure de leur donner tort ! C'est pourquoi homify vous a concocté un livre d'idées consacré à ces lieux de passage dans lesquels on ne s'attarde pas mais qui constitue l'antichambre de votre déco ! On vous présente sans plus tarder 14 entrées qui on l'espère vous donneront envie de vous décarcasser pour votre entrée

En avant pour les idées !