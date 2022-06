Une maison argentine aux allures de château !

On vous parlait plus haut de cette terrasse qui semblait si agréable à vivre de loin ! Et bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il semblerait que l'on ne se soit pas trompé ! Entièrement ouverte grâce à des baies vitrées sur la cuisine et le salon, cette magnifique terrasse offre une alternative en or aux dîners en intérieur et permet grâce à sa surface couverte de prolonger l'apéro même si le beau temps n'est plus au rendez-vous !