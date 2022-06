Une maison préfabriquée de luxe avec piscine

Nous continuons notre petit tour à travers la maison. Dans l'ensemble, l'intérieur de bon goût et plutôt moderne. Des couleurs vives, des lignes épurées et un design classique assurent un look intemporel. On s'est surtout appuyer sur des meubles simples, combinés avec des textiles discrets.

Une caractéristique particulière de cette luxueuse maison est certainement la chambre à coucher qui combine aussi la salle de bain, permettant donc se glisser rapidement du bain au lit.