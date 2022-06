6 faux pas à éviter absolument en déco

Le titre est on ne peut plus clair ! Sortez du cadre, exprimez-vous et votre personnalité ! D'ailleurs une bonne manière de savoir si vous pensez inside the box, c'est de voir si vos meubles sont tous arrivées dans des boîtes du même endroit… Sur cette photographie, le coussin noir et blanc rompt l'équilibre acidulé des coussins multicolores et apporte une touche d'originalité à l'ensemble. Vous l'avez compris : déconstruisez, oubliez les règles, mélangez les pois et les rayures, la fourrure et le satin, les couleurs et le noir et blanc afin que chacune de vos pièces, un détail crie Je sors du cadre !