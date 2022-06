10 astuces pour garder votre maison bien rangée

Vous ne devez pas nécessairement cacher vos fournitures de bureau dans un placard. Dossiers, boîtes de rangement et les manuels peuvent être exposés dans une étagère ouverte. Triez-les par couleur et par type pour vous assurer que l'étagère ai l'air propre et bien rangée. Toutes ces fournitures de bureau sont beaucoup plus pratique lorsqu'elles sont facilement identifiables et accessibles.