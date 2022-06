Terrasses en bois

En été, la terrasse devient l’endroit de tous nos rendez-vous. On s’y retrouve pour bavarder, se dorer la pilule, manger; boire l’apéritif et bien d’autres activités quelques fois salissantes. Il est donc important que le matériau de construction utilisé ne risque pas les dégradations, pour pouvoir jouir de son potentiel sans se faire de souci. Il faut choisir un bois de bonne qualité ; et qui de mieux placé que BS Holz Design, experts dans la conception de bois, pour nous éclairer sur la question ?