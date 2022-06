10 garages parfaits pour les petites maisons

La porte de garage peut être complètement fermé à l'extérieur, comme nous le voyons dans cette photo. Tout dépend de la conception et le style de votre maison qui est conservée dans la façade, les deux portes, la porte d'entrée des piétons et garage principal doivent correspondre à la conception de se fondre dans toute la façade. Couleur et matériaux utilisés, tout est un ensemble de conception indissoluble. Gardez à l'esprit le style de votre maison et cela se reflète dans la façade, bien sûr les portes des deux l'entrée de la maison et le garage sont un élément très important de définir, car ils marquent la façade pour sa taille.