Une maison Tetris

La nouvelle annexe se fait remarquer dès la rue, d'où on l'aperçoit très nettement. Ici, on voit très bien l'alliance des différents matériaux qui a été réalisée puisqu'il s'agit d'un mélange original de pierre, de bois et de plaques, qui forment un extérieur singulier et réussi. Le cube rouge, qui abrite l'entrée, est habillé d'une porte blanche et de baies vitrées qui lui donnent un aspect résolument moderne et accueillant.