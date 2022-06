Une demeure élégante pour une famille moderne

L'intérieur de la maison est tout aussi impressionnant que l'extérieur. Le rez-de-chaussée se compose d'un salon, d'une salle à manger et d'une cuisine qui forment un seul et même espace ouvert. On y trouve également trois chambres à coucher avec salles de bains ainsi que des toilettes. À l'étage se trouvent 70m2 de surface habitable qui font office de chambre d'invités, de bureau et de salle de loisirs. Une partie du rez-de-chaussée est de fait ouvert jusqu'au plafond, ce qui lui confère un caractère aéré et lumineux. Si vous aimez ce salon moderne, venez découvrir quelques idées pour aménager le vôtre.