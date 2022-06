Avant/après : la transformation radicale d'un jardin

Même si le jardin présentait un beau potentiel en raison de sa localisation et de ses dimensions, cette première photo rend bien compte de la somme de travail qui était nécessaire. Le jardin était en effet triste et mal entretenu. Le gazon était laissé à l'abandon et la terrasse et les plantes n'étaient pas au mieux de leur forme. L'ensemble faisait donc un effet assez déprimant, en tous les cas tout sauf accueillant, il faut bien le dire.