Une magnifique maison aux lignes claires

Dès les premiers abords, cette maison séduit par sa simplicité : la structure sobre de cette demeure ainsi que les teintes claires et assez classiques de la façade et de la toiture lui donnent un petit air à la fois modeste et charmant. Par ailleurs, la terrasse qui entoure la maison et les quelques plantes qui agrémentent l'espace extérieur contribuent eux aussi à apporter un charme certain à cette maison dès qu'on la découvre.