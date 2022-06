Maison en Bois des Plus Contemporaines

Très clair et moderne, l'intérieur de cette maison est des plus contemporains et nous séduit par sa simplicité et par sa fonctionnalité. La cuisine, très moderne, est construite autour d'un îlot principal au centre, entouré d'un plan de travail très complet qui inclut four, micro-ondes, plaques de cuisson et hotte modernes, ainsi qu'un évier sur le côté perpendiculaire. Niveau rangement, de très nombreux espaces sont disponibles sous le plan de travail.

Les couleurs sont bien choisies : sobres, elles viennent donner une atmosphère tout à fait apaisante. Le bleu de l'îlot central et des murs se marie parfaitement avec le bois naturel, et le dessus de l'îlot vient correspondre avec les éléments métalliques. Cette cuisine forme un espace de vie à part entière, convivial et pratique. En somme, une cuisine très simple, esthétique et efficace !