10 erreurs de nettoyage qui vous incombent!

Essayer de vous rappeler toutes les surfaces que votre éponge de nettoyage a touché dans la dernière semaine. Lorsque vous effectuer un nettoyage régulier avec la même éponge sur une longue période, vous courrez le risque de répandre des germes et des mauvaises odeurs dans toute la maison, on nous créons un foyer fertile pour les bactéries. Après chaque nettoyage, il faut bien désinfecter l'éponge avec de l'eau bouillante pour plus d'hygiène.

Au moins une fois par semaine, assurez-vous de remplacer votre éponge!