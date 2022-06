De magnifiques extensions pour votre maison!

La construction originale de cette maison est en brique, un matériau relativement peu coûteux en termes de coûts et générateur d'économies en ce qui concerne les dépenses d'énergie.En plus il y a beaucoup de couleurs et un joli design, il n'y a donc pas besoin de faire un bardage. Mais pour l'extension de cette maison, les propriétaires ont choisi d'intégrer un nouveau matériau avec la même isolation mais aussi avec une flexibilité, une manipulation facile et de multiples couleurs : le bois.