Noël à travers le monde : Pologne

La nourriture traditionnelle polonaise est basée sur des règles strictes à Noël. Bien qu’elles ne soient pas les mêmes selon les régions et les familles, on retrouve des éléments communs : on mange par exemple 12 plats sans viande le soir de Noël. On évite également de boire de l’alcool. Parmi les plats traditionnels, on compte des raviolis aux champignons ou au chou, de la carpe frite, du ragoût et bien sûr du borscht. Après avoir observé une diète la journée, on dîne généralement à 17h.