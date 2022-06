10 Tables en Bois pour sublimer votre Jardin

On aime beaucoup cette petite table en bois au design scandinave. De fabrication extrêmement simple, elle pourra prendre place dans une infinité d'environnements, de la terrasse à la pelouse, sous un préau, à l'ombre d'un arbre, etc. Tout à fait passe-partout, cette table pourra servir à vos repas en extérieur, vos apéritifs dînatoires en terrasse, vos soirées entre amis, etc. On adore la finition naturelle et la légère teinte turquoise du bois qui vient donner une petite touche d'originalité à la table. Ici, on s'aperçoit qu'il est tout aussi intéressant d'agrémenter ce type de table très naturelle avec un banc au lieu d'utiliser des chaises. Ceci garde un aspect simple et minimaliste à l'ensemble et laissera vos invités s'asseoir plus librement. Très bonne idée !