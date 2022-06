Déco : l’échelle s’invite chez vous

Cela fait trop longtemps que ça dure : l’échelle a été reléguée injustement à l’abri de jardin, son potentiel pas assez exploité car limité à des tâches pas glamour comme le nettoyage des gouttières ou le désengorgeage des tuyaux. Il faut que ça change ! Surtout que de plus en plus de foyers ont compris le potentiel de l’échelle et commencent à l’intégrer dans leur déco. Nous vous avons aujourd’hui préparé une sélection qui reflète comment l’échelle est aujourd’hui utilisée non pas pour monter verticalement d’un point A à un point B mais pour remplir d’autres fonctions : stocker, ranger, exposer… Construites non plus en acier mais en bambou ou en bois, elles sont également agréables à regarder, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Suivez le guide !